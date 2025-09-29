TASS (TELEGRAM) * MOLDAVIA: «IL PARTITO D’AZIONE E SOLIDARIETÀ (PAS) DEL PRESIDENTE SANDU HA OTTENUTO IL 50,20% NELLE ELEZIONI, POTREBBE MANTENERE LA MAGGIORANZA»

14.31 - lunedì 29 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Partito d’Azione e Solidarietà (PAS) del Presidente moldavo Maia Sandu ha ottenuto il 50,20% nelle elezioni parlamentari del Paese e potrebbe mantenere la maggioranza parlamentare, ha dichiarato la Commissione elettorale centrale (CEC) dopo lo spoglio del 100% delle schede.

La principale forza di opposizione, il Blocco Elettorale Patriottico, riceve il 24,17%.

Il blocco pro-europeo Alternativa ottiene il 7,96%, mentre il Nostro Partito ottiene il 6,20%.

Il partito pro-europeo Democrazia in casa riceve il 5,62%.

I risultati assegnano al PAS 55 seggi nel Parlamento di 101 seggi.

Il Blocco Elettorale Patriottico otterrà 26 seggi, il Blocco Alternativo – 8, il Nostro Partito – 6, Democrazia in Casa – 6.

///

Moldovan President Maia Sandu’s Party of Action and Solidarity (PAS) receives 50.20% in the country’s parliamentary election and may retain the parliamentary majority, the Central Election Commission (CEC) said after 100% of ballots have been counted.

The main opposition force, the Patriotic Electoral Bloc, receives 24.17%.

The pro-European Alternative bloc gets 7.96%, while Our Party gets 6.20%.

The pro-European Democracy at Home party received 5.62%.

The results grant PAS 55 seats in the 101-seat parliament.

the Patriotic Electoral Bloc will get 26 seats, the Alternative bloc – 8, Our Party – 6, Democracy at Home – 6.