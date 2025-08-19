ZELENSKY * (TELEGRAM) : «COLLOQUI A WASHINGTON, PRONTI AL 19° PACCHETTO DI SANZIONI CONTRO LA RUSSIA»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Ho parlato con il Presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa.
Ha appena presieduto una riunione del Consiglio Europeo per discutere i risultati dei nostri colloqui con il Presidente Trump a Washington.
Abbiamo fatto un passo importante per porre fine a questa guerra e garantire la sicurezza dell’Ucraina e di tutta l’Europa.
Garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina che funzioneranno sono il risultato più importante del nostro lavoro congiunto – di tutti i partner e, soprattutto, del coraggio ucraino che ha difeso la nostra indipendenza.
Abbiamo discusso con Antonio i risultati della riunione del Consiglio europeo e le ulteriori azioni congiunte.
Apprezziamo l’unità e il continuo sostegno dell’Unione Europea.
Abbiamo concordato che continueremo a lavorare a stretto contatto.
Abbiamo anche discusso i nostri prossimi passi e la preparazione di un nuovo, 19esimo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia.
La pressione deve aumentare fino a quando la Russia non compirà passi concreti per fermare la guerra.
Abbiamo anche discusso dell’importanza dell’unità di tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea per il movimento del nostro Paese verso l’adesione all’UE e l’apertura di cluster negoziali.
Grazie per il suo sostegno.
Говорив із Президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
Щойно він провів засідання Євроради, присвячене підсумкам наших із європейськими колегами переговорів з Президентом Трампом у Вашингтоні.
Ми зробили важливий крок для закінчення цієї війни й гарантування безпеки для України та всієї Європи.
Надійні гарантії безпеки для України, які спрацюють, – це найважливіше досягнення нашої спільної роботи – усіх партнерів, а головне, української хоробрості, яка захистила нашу незалежність.
Обговорили з Антоніу результати засідання Євроради й подальші спільні дії.
Цінуємо єдність та незмінну підтримку з боку Євросоюзу.
Домовилися, що будемо й надалі тісно працювати разом.
Також ми говорили про наші подальші кроки та підготовку нового, 19-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.
Тиск має посилюватися, поки Росія не зробить реальних кроків, щоб зупинити війну.
Окремо обговорили важливість єдності всіх 27 країн Євросоюзу для руху нашої країни до членства у Євросоюзі та відкриття переговорних кластерів.
Дякую за підтримку.