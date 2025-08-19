TASS * (TELEGRAM): FOX NEWS, «TRUMP CHIEDE FLESSIBILITÀ A ZELENSKY, ESCLUDE L’INGRESSO DELL’UCRAINA NELLA NATO»

16.01 - martedì 19 agosto 2025

I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News:

Vladimir Zelensky deve dimostrare flessibilità nei colloqui sulla soluzione ucraina

Le decisioni nei negoziati saranno prese da Putin e Zelensky, gli Stati Uniti sono lontani dal conflitto

La Crimea non tornerà all’Ucraina e Kiev non si unirà alla NATO

Finché Trump sarà presidente, non ci saranno truppe americane in Ucraina

Francia e Germania vogliono dispiegare le loro forze in Ucraina e questo non creerà problemi con la Russia

La Russia è una potente potenza militare, che piaccia o meno all’Occidente

Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina non possono includere la NATO, ma gli Stati Uniti saranno pronti ad aiutare l’Europa in questo senso

Trump ha descritto la sua conversazione con Putin dopo gli incontri con i leader europei e con Zelensky come “molto buona”

Key takeaways from US President Donald Trump’s statements to Fox News:

Vladimir Zelensky must demonstrate flexibility in talks on the Ukrainian settlement

Decisions in the negotiations will be made by Putin and Zelensky, the US is far from the conflict

Crimea will not return to Ukraine, and Kiev will not join NATO

As long as Trump is president, there will be no American troops in Ukraine

France and Germany want to deploy their forces in Ukraine, and this will not create problems with Russia

Russia is a powerful military power, whether the West likes it or not

Security guarantees for Ukraine cannot include NATO, but the US will be ready to help Europe with this

Trump described his conversation with Putin following meetings with European leaders and Zelensky as “very good”