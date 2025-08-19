TASS * (TELEGRAM): FOX NEWS, «TRUMP CHIEDE FLESSIBILITÀ A ZELENSKY, ESCLUDE L’INGRESSO DELL’UCRAINA NELLA NATO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Fox News:
Vladimir Zelensky deve dimostrare flessibilità nei colloqui sulla soluzione ucraina
Le decisioni nei negoziati saranno prese da Putin e Zelensky, gli Stati Uniti sono lontani dal conflitto
La Crimea non tornerà all’Ucraina e Kiev non si unirà alla NATO
Finché Trump sarà presidente, non ci saranno truppe americane in Ucraina
Francia e Germania vogliono dispiegare le loro forze in Ucraina e questo non creerà problemi con la Russia
La Russia è una potente potenza militare, che piaccia o meno all’Occidente
Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina non possono includere la NATO, ma gli Stati Uniti saranno pronti ad aiutare l’Europa in questo senso
Trump ha descritto la sua conversazione con Putin dopo gli incontri con i leader europei e con Zelensky come “molto buona”
Key takeaways from US President Donald Trump’s statements to Fox News:
Vladimir Zelensky must demonstrate flexibility in talks on the Ukrainian settlement
Decisions in the negotiations will be made by Putin and Zelensky, the US is far from the conflict
Crimea will not return to Ukraine, and Kiev will not join NATO
As long as Trump is president, there will be no American troops in Ukraine
France and Germany want to deploy their forces in Ukraine, and this will not create problems with Russia
Russia is a powerful military power, whether the West likes it or not
Security guarantees for Ukraine cannot include NATO, but the US will be ready to help Europe with this
Trump described his conversation with Putin following meetings with European leaders and Zelensky as “very good”