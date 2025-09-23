QUESTURA BOLZANO * SUPERSTRADA MERANO – BOLZANO: «DENUNCIATI QUATTRO STRANIERI, AUTORI DI DUE FURTI PRESSO LE AREE DI SERVIZIO»

11.35 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Polizia di Stato denuncia quattro stranieri, autori di due furti presso aree di servizio della superstrada Merano – Bolzano. Il 31 luglio scorso, presso la stazione di rifornimento “Meborast” nel Comune di Appiano (BZ), un uomo e una donna, approfittando della confusione creata da numerosi avventori, sono riusciti ad impossessarsi di un ingente quantitativo di olio motore dagli scaffali del negozio.

Grazie alla denuncia sporta dal gestore e all’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, gli agenti della Squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Bolzano sono riusciti a risalire alla targa del veicolo in uso ai malfattori e, successivamente, anche alle loro generalità, fatto che ha poi consentito di stabilire la perfetta corrispondenza delle loro caratteristiche fisiche con i soggetti ripresi dal sistema videosorveglianza dell’area di servizio.

Un successivo episodio, accaduto il 25 agosto, ha interessato, invece, l’area di servizio “Mebo Sud”, posta nel comune di Terlano (BZ), dove due uomini, approfittando di un momento di distrazione di una cassiera, sono riusciti ad impossessarsi di 45 biglietti “Gratta e Vinci”, dandosi poi alla fuga a bordo di un’autovettura a noleggio. Attraverso l’analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza e la raccolta di alcune testimonianze, la Squadra di polizia giudiziaria della Polizia Stradale di Bolzano è riuscita a far chiarezza anche su questo episodio identificando i responsabili: due uomini di origine georgiana, già noti alle forze dell’ordine.

Gli autori dei suddetti furti sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per furto aggravato e segnalati alla Questura di Bolzano per l’adozione di ulteriori provvedimenti, fra cui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno.