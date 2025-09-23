APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “DESMONTEGAR 2025: «QUATTRO GIORNI DI EVENTI, SAPORI E FOLKLORE PER CELEBRARE IL RITORNO DELLE MANDRIE DAGLI ALPEGGI (25-28/9)»

11.23 - martedì 23 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Gran Festa del Desmontegar 2025. Dal 25 al 28 settembre i paesi di Primiero ospitano quattro giorni di eventi, sapori e folklore per celebrare il ritorno delle mandrie dagli alpeggi. Quando l’aria si fa più fresca e l’estate volge al termine, torna a Primiero una delle manifestazioni più attese e sentite dell’autunno alpino: la Gran Festa del Desmontegar, che quest’anno festeggia la sua 25ª edizione. Dal 25 al 28 settembre, la comunità di Primiero accoglierà ospiti e visitatori per celebrare il rientro degli animali dagli alpeggi con un ricco calendario di eventi, spettacoli, degustazioni e momenti di incontro con la cultura e le tradizioni locali.

La Desmontegada è molto più di una sfilata: è un momento collettivo in cui la comunità celebra la fine della stagione estiva in malga, il ritorno delle mandrie a valle e la ricchezza di prodotti che nascono dai pascoli d’alta quota. Al centro della festa ci sono le persone che vivono e lavorano la montagna ogni giorno, con il loro sapere, le mani esperte e la passione che si trasmette da generazioni. Il tutto incorniciato dallo scenario spettacolare delle Dolomiti – Patrimonio Mondiale UNESCO.

L’edizione di quest’anno si apre giovedì 25 settembre con la tradizionale Mostra Concorso dei Bovini di razza Rendena e Grigio Alpina a pochi passi dal centro di Fiera di Primiero, che dalle 10.00 permetterà di ammirare da vicino gli esemplari allevati con cura durante la stagione. Nel tardo pomeriggio, alle ore 17.15, è in programma “Alla scoperta del mondo Bionoc’”, un’interessante visita guidata con degustazione al birrificio artigianale di Mezzano, per scoprire i segreti della produzione brassicola locale. L’evento è su prenotazione.

Venerdì 26 settembre ci si sposta a Palazzo Scopoli, a Tonadico, per il “Dì del Formai”, un pomeriggio interamente dedicato alla filiera dei formaggi del Primiero, a cura del locale caseificio, con laboratori sensoriali, degustazioni guidate, momenti musicali, attività per bambini e un’apericena a base di eccellenze locali. Il formaggio protagonista di quest’anno è il Primiero Stagionato. In serata, a partire dalle 20.30, il paese di Imèr ospita “Boskavai”, un evento che rievoca le antiche lavorazioni del legno attraverso dimostrazioni, racconti, piatti tipici e birra artigianale.

La giornata di sabato 27 settembre è tra le più ricche dell’intera manifestazione. A Sagron Mis si svolge “En dì al Maso”, un’esperienza autentica tra prati e masi, con passeggiate, racconti e degustazioni per vivere da vicino il mondo dell’alpeggio (su prenotazione). Sempre sabato, la Val Canali e Passo Cereda accolgono le famiglie con l’iniziativa “Benvenuti in fattoria”, che propone una giornata a contatto con la natura, tra colazione in malga, escursioni nel bosco, laboratori sul miele e attività con pony per i più piccoli. Nel pomeriggio, il Parco Clarofonte di Transacqua si anima con il mercatino “Saperi e Sapori”, dove si potranno incontrare produttori locali, artigiani e ospiti da altre regioni alpine. In contemporanea, Fiera di Primiero ospita “Atmosfere e Tradizioni Contadine”, mentre Imèr si colora con la Festa della Zucca, con laboratori di intaglio, musica, degustazioni a tema e installazioni a base di ortaggi. A chiudere la giornata ci penserà la Festa della Birra a Transacqua, con musica live e piatti tipici.

Il momento più atteso arriva domenica 28 settembre, con la 25ª edizione della Desmontegada. Dalla mattina, l’intero territorio si sveglia con colazioni contadine, musica folk, intrattenimento e stand gastronomici che accompagnano l’attesa della grande sfilata. A partire dalle 10, saranno una trentina i gruppi che sfileranno tra due ali di pubblico lungo gli oltre 3 km del percorso del corteo. Alle aziende agricole e famiglie di allevatori con bovini, caprini, cavalli e tanti altri animali, si affiancheranno gruppi folkloristici, bande musicali e il gruppo dei “coscritti” neodiciottenni di Primiero e un imponente gregge di pecore. Un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini, che culmina con le premiazioni e la festa finale al tendone allestito a Tonadico. Altri stand gastronomici saranno allestiti anche a Fiera di Primiero, Transacqua e Mezzano.

Per tutte le informazioni sull’evento e il programma dettagliato delle quattro giornate di festa:

Informazioni utili

Alcune attività prevedono prenotazione obbligatoria e posti limitati (tra cui “En dì al Maso”, “Benvenuti in fattoria” e la visita al birrificio Bionoc’). È attivo un servizio navetta gratuito dai parcheggi di Imèr e Mezzano verso Fiera di Primiero durante le giornate clou dell’evento.

Per i prodotti a base di latte crudo si raccomanda attenzione in caso di gravidanza, età inferiore ai 10 anni o condizioni di salute fragili.

Attenzione alla deviazione stradale all’altezza di Arsié: Per chi arriva da Bassano o Trento sulla SS47 della Valsugana e viaggia in direzione Primiero e San Martino di Castrozza si comunica che fino al 28 novembre le gallerie Brenta e S.Vito risultano chiuse H24 al traffico. Il traffico veicolare (solo mezzi inferiori alle 3,5 tonnellate) sarà deviato in direzione Primolano, Fastro e Arsié (passando per le scale di Primolano SR50bis) per poi tornare sulla SS 50 Bis/Var al km 5,200 (circa 20 min. di deviazione).

In particolare per chi proviene da Trento si consiglia l’uscita Martincelli/Primolano. Il transito nella direzione opposta (da Primiero verso Trento o Bassano) avviene invece regolarmente.

Attenzione alle indicazioni dei navigatori: In caso di navigazione con navigatori (Google Maps, Waze, Sygic, Mappe di I-Phone) si raccomanda inoltre di verificare preventivamente l’itinerario complessivo suggerito in quanto si stanno verificando periodicamente dei bug tecnologici che evidenziano erroneamente la chiusura della strada dello Schenèr all’altezza della Val Rosna, a seguito della quale vengono fornite indicazioni per l’arrivo nelle valli di Primiero e Vanoi attraverso il Passo Brocon o Passo Cereda. Si ribadisce che la strada dello Schenèr risulta regolarmente aperta in entrambi i sensi di marcia.