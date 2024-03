WWF ROMA E AREA METROPOLITANA * “EARTH HOUR – L’ORA DELLA TERRA 2024″: « TORNA LA PIÙ GRANDE MOBILITAZIONE AMBIENTALISTA, PER CELEBRARE IL NOSTRO PIANETA (23/3- 20.30) »

08.22 - martedì 19 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

L’Ora della Terra ritorna con 60 minuti di mobilitazione in tutto il mondo per contrastare la crisi climatica e tutelare il Pianeta e la nostra salute, oggi e per le generazioni future. Il 23 marzo, dalle 20:30 ora locale, la più grande mobilitazione ambientalista al mondo organizzata dal WWF ritorna per la sua 18esima edizione con l’Ora della Terra a sostegno e celebrazione del nostro Pianeta.

Mentre tutti i grandi monumenti si spegneranno, le persone sono invitate a donare (almeno) un’ora per la Terra. In un mondo sempre più diviso, Earth Hour è un appuntamento che funge da faro di positività, speranza e ispirazione per unire quante più persone possibile ad agire insieme contro crisi climatica e perdita di biodiversità.

La Natura ha un ruolo fondamentale per garantire la nostra sussistenza e per fronteggiare il cambiamento climatico. Ogni nostra azione è determinante per poter dare un contributo alla lotta alla crisi climatica e in questo modo tutelare il Pianeta e la nostra salute, oggi e nel futuro. In ogni nostra azione è coinvolta la Natura, per questo il WWF invita tutti a regalare parte del proprio tempo al futuro del Pianeta (e dunque a sé stessi e alle future generazioni).

“Ognuno – dichiara Raniero Maggini Presidente del WWF Roma e Area Metropolitana – è chiamato a fare la propria parte, come cittadini anche sollecitando i decisori ad operare urgentemente scelte che consentano di contrastare i cambiamenti climatici e che possano favorire misure di adattamento agli effetti già prodotti. Vincere la sfida climatica è ancora possibile, ma cosa attendiamo ancora per tentare concretamente di riuscirci?”

Il WWF in Italia ha attivato tutta la sua rete di volontari e Oasi sul territorio che si sono attivati per invitare i Comuni ad aderire a Earth Hour attraverso lo spegnimento delle luci di luoghi significativi di competenza del Comune. Nel comune di Roma Capitale verranno spente le luci del Colosseo, di Piazza San Pietro, le luci esterne del Palazzo del Quirinale, di Palazzo Madama, di Palazzo Montecitorio e di Palazzo Chigi.

Il WWF Roma e Area Metropolitana ha invitato inoltre, a partire già dalla metà di febbraio, i Comuni della Città Metropolitana ed i Municipi di Roma Capitale a partecipare attivamente ad Earth Hour. Di seguito le adesioni fino ad oggi pervenute (in ordine numerico e alfabetico):

I MUNICIPI DI ROMA CAPITALE

MUNICIPIO 2

Il Municipio aderisce ma non avendo siti o palazzi di competenza solitamente illuminati si impegna a promuovere attraverso i propri canali l’iniziativa, chiedendo ai residenti del Municipio di partecipare anche nelle proprie case

MUNICIPIO 4

Verranno spente le luci del Palazzo Municipale in Via Tiburtina n.1163

MUNICIPIO 6

Verranno spente le luci dei locali della parte politica dell’ufficio di presidenza In Viale Duilio Cambellotti n.11

MUNICIPIO 11

Verranno spente le luci dell’edificio di Villa Bonelli in Via Camillo Montalcini n.1

MUNICIPIO 13

Verranno spente le luci:

-Nelle scuole del Municipio XIII

-Nella sede del Municipio XIII Via Aurelia n.470

-Edificio Ex Campari – Montespaccato. 000166 Via Gaetano Mazzoni n.85

I COMUNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Verranno spente le luci della facciata di Palazzo Valentini in Via IV Novembre n.119/a e della hall della sede unica a Viale Giorgio Ribotta n.43

ALBANO LAZIALE

Verranno spente le luci dell’androne di Palazzo Savelli – Piazza Salvatore Fagiolo 9

CASTEL MADAMA

Verranno spente le luci del Parco dei Collicelli e della Casa comunale in Corso Cavour n.34

CASTEL SAN PIETRO ROMANO

Verranno spente le luci del parco di Via Vittorio Veneto

CASTELNUOVO DI PORTO

Verranno spente le luci del Palazzo Ducale Rocca Colonna

CAVE

Verrà spenta l’illuminazione del Palazzetto che ospita la Polizia locale in Viale Pio XII n.44

CICILIANO

Verranno spente le luci del Parco giochi di Viale Santa Liberata

FONTE NUOVA

Verranno spente le luci dell’Edificio della sede Comunale in Via Niccolò Machiavelli n.1

LARIANO

Verranno spente le luci perimetrali del Palazzo Comunale in Piazza Santa Eurosia n1, con prospetto verso Piazza dell’Anfiteatro, Via Mechelli e Via Sausset Les Pins

LANUVIO

Verranno spente le luci di Villa Sforza in Via Sforza Cesarini n.27e della Torre di Lanuvio

MANDELA

Verranno spente le luci dell’area del monumento ai caduti in Via la Bastidonne

MONTEFLAVIO

Verranno spente le luci del Monumento per commemorazione dei Caduti nelle guerre in Via delle Grazie

MONTORIO ROMANO

Verranno spente le luci del piazzale antistante il Palazzo Comunale in Via IV Novembre n.115

NEROLA

Verranno spente le luci del Parco della Rimembranza in Via Cesare Battisti dove risiede anche il monumento ai caduti

RIANO

Verranno spente le luci del Castello Baronale “Boncompagni Ludovisi”

ROVIANO

Verranno spente le luci della torre del Castello Brancaccio in Piazza San Giovanni e del monumento ai caduti presso Largo Principessa Brancaccio

SACROFANO

Verranno spente le luci della Casa comunale, della Biblioteca comunale e del Teatro comunale

SAN CESAREO

Verranno spente le luci del Palazzo comunale in Piazzale dell’Autonomia n.1

TOLFA

Verranno spente le luci del palazzo Comunale in Piazza Vittorio Veneto n.12

*

Foto di Emanuele Coppola