UNICREDIT * «AGGIORNAMENTO SULL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE NEL PERIODO DALL’11 AL 14 AGOSTO 2025»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
UniCredit: aggiornamento sull’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie nel periodo dall’11 agosto al 14 agosto 2025.
Nell’ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie UniCredit S.p.A. (la “Società” o “UniCredit”) comunicato al mercato il 24 luglio scorso e avviato in data 25 luglio 2025 in attuazione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 27 marzo 2025 (la “Prima Tranche del Residuo SBB 2024”) – sulla base delle informazioni fornite da BNP Paribas SA quale intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza (c.d. “riskless principal” o “matched principal”), alla Prima Tranche del Residuo SBB 2024 – UniCredit rende noto, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, di aver effettuato le operazioni di seguito indicate.
Nella tabella sottostante vengono riportate in forma aggregata su base giornaliera le operazioni di acquisto delle azioni ordinarie UniCredit (ISIN IT0005239360) effettuate nel periodo dall’11 agosto 2025 al 14 agosto 2025.
Il dettaglio di tutte le operazioni di acquisto effettuate nel periodo sopra indicato è disponibile in formato Excel nel sito www.unicreditgroup.eu (sezione “Press & Media” / ”Comunicati Stampa”).
Alla data del 14 agosto 2025, a partire dall’avvio della Prima Tranche del Residuo SBB 2024, UniCredit ha acquistato un totale di n. 7.242.000 azioni, pari allo 0,46% del capitale sociale per un controvalore complessivo pari a Euro 466.748.810,70 (equivalente al 25,93% dell’importo complessivo della Prima Tranche del Residuo SBB 2024).
Contatti