UNICEF * GAZA: «12.000 BAMBINI GRAVEMENTE MALNUTRITI IDENTIFICATI SOLO A LUGLIO, IL DATO MENSILE PIÙ ALTO MAI REGISTRATO»

10.21 - lunedì 11 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
UNICEF/Gaza: 12.000 bambini gravemente malnutriti identificati solo a luglio, il dato mensile più alto mai registrato. Tratto dal profilo X dell’UNICEF Medio Oriente e Nord Africa

L’aumento del numero di bambini colpiti da malnutrizione acuta a Gaza è sconcertante. A febbraio erano 2.000 i bambini colpiti. A giugno, quella cifra era triplicata. Ora è quasi raddoppiata di nuovo. È una chiara prova che la malnutrizione sta accelerando rapidamente, mettendo a grave rischio le giovani vite. Il ritmo di questo deterioramento è allarmante e richiede una risposta urgente e su larga scala.

Sappiamo come prevenire e curare la malnutrizione. Gli strumenti esistono. Le competenze esistono. Ma senza un accesso sicuro e continuativo, non servono a nulla. I bambini di Gaza hanno bisogno di un accesso urgente ad aiuti su larga scala e di un cessate il fuoco. ADESSO.
Solo nel mese di luglio, quasi 12.000 bambini a Gaza sono stati identificati come gravemente malnutriti. Si tratta del dato mensile più alto mai registrato.
Gli aiuti alimentari devono raggiungere urgentemente i bambini prima che si perdano altre vite.

