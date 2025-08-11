ISTAT * PREZZI AL CONSUMO: «A LUGLIO 2025 INFLAZIONE STABILE ALL’1,7% (TRENTO A QUOTA 1,4%)»

10.06 - lunedì 11 agosto 2025

Nel mese di luglio 2025, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

La stabilità del tasso di variazione tendenziale dell’indice generale sintetizza andamenti differenziati dei diversi aggregati: accelerano i prezzi dei Beni alimentari non lavorati (da +4,2% a +5,1%), dei Beni ali-mentari lavorati (da +2,7% a +2,8%), dei Servizi vari (da +1,6% a +2,2%) e dei Servizi relativi ai tra-sporti (da +2,9% a +3,3%); decelerano i prezzi dei Beni energetici regolamentati (da +22,6% a +17,1%) e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +2,7%); si accentua la flessio-ne di quelli dei Beni energetici non regolamentati (da -4,2% a -5,2%).

Nel mese di luglio l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata (a +2,0%); quella al netto dei soli beni energetici accelera lievemente (da +2,1% a +2,2%).

La crescita tendenziale dei prezzi si attenua moderatamente sia per i beni (da +0,9% a +0,8%) sia per i servizi (da +2,7% a +2,6%). Il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni re-sta invariato a +1,8 punti percentuali.

I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelera-zione (da +2,8% a +3,2%), così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto (da +2,0% a +2,3%).

La variazione congiunturale positiva dell’indice generale è dovuta principalmente all’aumento dei prezzi degli Energetici non regolamentati (+2,2%) e regolamentati (+1,2%), dei Servizi relativi ai trasporti (+0,9%), dei Servizi vari (+0,6%), degli Alimentari lavorati e dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,3% entrambi); scendono invece su base mensile i prezzi degli Alimentari non lavorati (-0,6%) e quelli dei Beni durevoli (-0,3%).

L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,7% per l’indice generale e a +1,9% per la componente di fondo.

L’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) a luglio 2025 registra una variazione pari a -1,0% su base mensile, a causa dei saldi estivi di cui il NIC non tiene conto, e a +1,7% su base annua (da +1,8% del mese precedente), confermando la stima preliminare.

L’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, registra una variazione congiunturale di +0,4% e una tendenziale del +1,5%.

A luglio 2025 l’inflazione è stabile all’1,7%, per effetto di dinamiche opposte dei prezzi dei diversi aggregati. Tra i beni, si accentua la flessione tendenziale dei prezzi degli Energetici (-3,4% da -2,1% di giugno) e accelerano i prezzi nel settore alimentare (+3,7% da +3,3%). Nel comparto dei servizi, si registrano tensioni sui prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+3,3% da +2,9%) e dei Servizi vari (+2,2% da +1,6%), mentre decelerano quelli dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+2,7% da +3,2%).

A luglio il tasso di variazione su base annua dei prezzi del “carrel-lo della spesa” sale (+3,2% da +2,8%). L’inflazione di fondo resta invariata a +2,0%.

A luglio 2025, il tasso tendenziale di variazione dell’indice generale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) si attesta a +1,7% (come nel mese precedente). Considerando le divisioni di spesa, sono in rallentamento, su base tendenziale, i prezzi di Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (da +2,4% a +0,6%), dei Servizi ricettivi e di ristorazione (da +3,6% a +2,9%) e quelli delle Comunicazioni (che ampliano la flessione da -4,3% a -4,8%). Accelerano invece i prezzi degli Altri beni e servizi (da +2,6% a +3,2%) e quelli dei Prodotti alimentari e bevande analcoliche (da +3,5% a +3,9%). Risale lievemente il tasso tendenziale di variazione dei prezzi dei Trasporti, che rimane tuttavia su valori negativi (da -0,8% a -0,3%) (Prospetto 2 e Figura 2).

Scomponendo il tasso tendenziale dei prezzi al consumo nella somma dei contributi delle sue sotto-componenti, l’inflazione risulta spiegata soprattutto dall’aumento dei prezzi di Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,666 punti percentuali), di Servizi ricettivi e di ristorazione (+0,350) e di Altri beni e servizi (+0,309). Un contributo negativo si deve ai prezzi delle divisioni Comunicazioni (-0,094) e Trasporti (-0,049).

A luglio l’inflazione resta stabile a +1,7%. Nel dettaglio, decelerano lievemente i prezzi dei beni (da +0,9% a +0,8%; +0,4% su giugno) e quelli dei servizi (da +2,7% a +2,6%; +0,4% su giugno); il differenziale inflazionistico tra i prezzi dei servizi e quelli dei beni resta invariato rispetto al mese precedente a +1,8 punti percentuali.

La dinamica tendenziale dei beni si deve soprattutto alla flessione marcata dei prezzi dei Beni energetici (da -2,1% a -3,4%; +2,2% su giugno). In particolare, sono in rallentamento i prezzi degli Energetici regolamentati (da +22,6% a +17,1%; +1,2% su giugno), principalmente per effetto dei prezzi dell’Energia elettrica mercato tutelato (da +39,9% a +20,5%; +2,0% su giugno) e, in misura minore, del Gas di città e gas naturale mercato tutelato (da +1,6% a +1,4%; -1,0% su giugno).

I prezzi degli Energetici non regolamentati accentuano la flessione su base annua (da -4,2% a -5,2%; +2,2% su giugno). Rimangono su valori nettamente negativi i tassi tendenziali di variazione dei prezzi dell’Energia elettrica mercato libero (da -7,2% a -6,9%; +4,0% su giugno), del Gasolio per riscaldamento (da -8,3% a -6,1%; +3,3% su giugno), del Gasolio per mezzi di trasporto (da -5,3% a -4,3%; +3,1% su giugno), del Gas di città e gas naturale mercato libero (da -4,7% a -4,0%; +1,1% su giugno) e della Benzina (da -7,5% a -6,8%; +1,2% su giugno).

I prezzi dei Beni alimentari evidenziano un profilo tendenziale in crescita (da +3,3% a +3,7%; nullo il congiunturale), caratterizzato dall’accelerazione dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +4,2% a +5,1%; -0,6% su giugno), che risente dell’evoluzione dei prezzi dei Vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (da +1,3% a +3,1%; -0,8% su giugno), di quelli di Frutta fresca o refrigerata (da +7,2% a +8,8%; -3,3% su giugno) e delle carni (da +4,4% a +4,9%, +0,5% su giugno); in accelerazione, anche se più contenuta, i prezzi degli Alimentari lavorati (da +2,7% a +2,8%; +0,3% su giugno).

A luglio, la dinamica in lieve decelerazione dei prezzi dei servizi si deve principalmente ai prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +3,2% a +2,7%; +0,3% su giugno), trainata perlopiù dai prezzi dei Servizi ricreativi e sportivi (da +7,7% a +5,4%; +6,9% su giugno) e da quelli dei Servizi di alloggio (da +3,2% a +1,3%; -1,2% su giugno); i prezzi dei Servizi culturali, invece, accelerano (da +3,3% a +3,9%; nullo il congiunturale).

In accelerazione i prezzi dei Servizi vari (da +1,6% a +2,2%; +0,6% su giugno), in particolare quelli degli Altri servizi finanziari n.a.c. (da +0,6% a +4,6%; +4,0% su giugno), e dei Servizi relativi ai trasporti (da +2,9% a +3,3%; +0,9% su giugno). Tra questi ultimi, il ritmo di crescita è particolarmente sostenuto per i prezzi del Trasporto aereo passeggeri (da +2,9% a +7,4%; +4,6% su giugno) e, in misura minore, per quelli del Trasporto passeggeri su rotaia (con inversione di tendenza da -0,5% a +0,2%; +0,3% su giugno). I prezzi del Trasporto marittimo e per vie d’acqua interne evidenziano un netto rallentamento (da +17,9% a +10,2%; +3,2% su giugno).

L’impatto dell’evoluzione dei prezzi delle diverse tipologie di prodotto sul tasso di inflazione del mese di luglio è misurato dai contributi alla variazione tendenziale dell’indice generale dei prezzi al consumo.

I dati del territorio

Con riferimento alle cinque ripartizioni geografiche (Figura 5), a luglio 2025 la crescita tendenziale dei prezzi al consumo è più alta di quella nazionale nel Sud (stabile a +1,9%), è uguale nel Nord-Est (stabile a +1,7%), mentre risulta inferiore a quella nazionale nel Centro (da +1,7% a +1,6%), nel Nord-Ovest (da +1,5% a +1,4%) e nelle Isole (da +1,5% a +1,4%).

Tra i capoluoghi, delle regioni e delle province autonome, e i comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti (Figura 6), l’inflazione più elevata si osserva a Rimini (+2,8%) e a Padova e Napoli (+2,3% entrambe), seguite da Bolzano (a +2,2%); la crescita dei prezzi risulta più contenuta a Reggio Emilia (+0,8%) e ad Aosta e a Campobasso (+0,7% per entrambe).