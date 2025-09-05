UILPA POLIZIA PENITENZIARIA * CARCERI: «RINTRACCIATO IN FRANCIA IL SECONDO DETENUTO EVASO IL 17 AGOSTO DALLA CASA CIRCONDARIALE DI BOLZANO»

13.49 - venerdì 5 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È stato rintracciato in Francia il secondo detenuto evaso il 17 agosto dalla Casa Circondariale di Bolzano, l’altro era stato ripreso la sera stessa della fuga. Ancora una volta le forze dell’ordine, e in particolare il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria in collaborazione con la Questura di Padova, anche grazie al coordinamento europeo, ci mettono una pezza, ma non possiamo dire che è tutto bene ciò che finisce bene. Soprattutto se si considera che alla duplice evasione di Bolzano sono seguite, nei giorni immediatamente successivi, altre tre fughe di ristretti, due dal penitenziario napoletano di Poggioreale e un’altra da quello di Palmi. Segno evidente di un sistema largamente disfunzionale e che non risponde neppure minimamente e sotto ogni profilo a quello che sarebbe il suo mandato”.

Lo dichiara Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

“Del resto, con 63.212 detenuti presenti a fronte di 46.634 posti disponibili, con un sovraffollamento del 135,55%, e meno di 30mila agenti impiegati nelle carceri, quando ne servirebbero più di 51mila (-39,24%), c’è da chiedersi come faccia l’apparato a reggere ancora, nonostante tutto. E la risposta è una sola: grazie al sovrumano sacrificio, alla professionalità e all’abnegazione del personale, sottoposto a carichi di lavoro inimmaginabili e con turnazioni di servizio che si protraggono anche per 26 ore ininterrotte, e che però nulla può a fronte di difficoltà e carenze oggettive. E così non può impedire del tutto, suo malgrado, il crescente numero delle evasioni, ma neppure i suicidi, 58 fra i detenuti e 3 fra gli operatori dall’inizio dell’anno, le violenze, gli stupri, i traffici illeciti e molto altro ancora”, spiega il Segretario della UILPA PP.

“Noi lo ripetiamo, servono immediate misure deflattive della densità detentiva, per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria nelle carceri, anche riducendo le assegnazioni sovrannumerarie negli uffici ministeriali ed extrapenitenziari, ristrutturare gli edifici, implementare gli equipaggiamenti e le tecnologie, garantire l’assistenza sanitaria e avviare riforme complessive”, conclude De Fazio.

_________________________________________