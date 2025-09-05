SEN. RENZI (TELEGRAM) * «BUONGIORNO, IL CENTROSINISTRA PREPARA L’ALTERNATIVA, LA LEOPOLDA SARÀ UN VIVAIO DI PROPOSTE»

12.37 - venerdì 5 settembre 2025

Buongiorno, e soprattutto buon settembre a tutti!

La situazione internazionale evidenzia molte difficoltà. Xi, Putin e Modi dialogano amabilmente a Pechino e costruiscono strategie contro l’Occidente.

E l’Europa? Fa scelte ideologiche come il Green Deal, che rafforzano la Cina e indeboliscono la manifattura europea. Ne parlo nell’Enews di oggi.

Intanto Giorgia Meloni insiste con la narrazione che da quando c’è lei va tutto bene. Ma davvero vi sembra che in questi ultimi tre anni sia aumentata la sicurezza? Che sia migliorata la vostra condizione economica? Che ci siano più giovani in Patria?

Ecco perché stiamo lavorando per costruire una coalizione di centrosinistra capace di offrire un’alternativa vera alle prossime Politiche, una casa riformista.

Di tutto questo parleremo alla Leopolda, il 3-4-5 ottobre. Trasformeremo la stazione in un vivaio: di persone, di sogni, di proposte concrete.

In una delle prossime enews vi racconterò di più su come sarà organizzata l’edizione di quest’anno!

Prossimi appuntamenti:

– Domani ore 10.30 su SkyTg24

– Domenica ore 8.30 a Cernobbio per il Forum Ambrosetti

Un sorriso e buon settembre a tutti!

Matteo