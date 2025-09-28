TASS (TELEGRAM) * «I SISTEMI DI DIFESA HANNO INTERCETTATO E DISTRUTTO 41 VEICOLI AEREI SENZA PILOTA UCRAINI, DURANTE LA SCORSA NOTTE»

07.47 - domenica 28 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

I sistemi di difesa aerea hanno intercettato e distrutto quarantuno veicoli aerei senza pilota ucraini durante la scorsa notte, ha riferito il Ministero della Difesa russo.

I droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk, Bryansk, Belgorod, Tula, Yaroslavl, Rostov, Novgorod e Samara, ha detto il Ministero.

Air defense systems intercepted and destroyed forty-one Ukrainian unmanned aerial vehicles over the past night, the Russian Ministry of Defense reported.

Drones were downed in Kursk, Bryansk, Belgorod, Tula, Yaroslavl, Rostov, Novgorod and Samara Regions, the ministry said.