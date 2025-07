TRENTINO – VAL DI SOLE / DIMARO * RITIRO CALCIO NAPOLI: “ALL’ALLENAMENTO DI OGGI IL PIÙ OSANNATO DAI TIFOSI È STATO IL FIAMMINGO DE BRUYNE”

16.55 - sabato 19 luglio 2025

Impossibile arginare l’entusiasmo dei tifosi del Napoli: il primo sabato del ritiro degli azzurri sotto il cielo… azzurro… della Val di Sole ha di fatto triplicato la popolazione di Dimaro Folgarida. Nessuna licenza poetica: 2.500 sono gli abitanti del comune solandro e circa 5.000 i tifosi partenopei che stamani hanno letteralmente “assaltato” il Village e le tribune dello stadio di Carciato dove, tra spalti e prato è stato “sold out” per tutta la durata dell’allenamento. Per questo i cancelli delle tribune sono stati aperti in anticipo.

Esauriti anche tutti i parcheggi realizzati dall’amministrazione comunale del sindaco Marco Panciera attorno all’area. Con il traffico regolato dai volontari e dall’Associazione nazionale Carabinieri della Val Rendena e filtrato successivamente verso i parcheggi realizzati nei pressi della statale.

Una perfetta macchina organizzativa che oggi ha ricevuto i complimenti di tifosi e osservatori.

Nella conferenza stampa di ieri Antonio Conte ha promesso lavoro e fatica AGAIN anche quest’anno e non a caso la seduta mattutina è durata la bellezza di 180 minuti, il doppio del tempo di una normale partita di calcio. L’allenamento è stato un concentrato di lavoro atletico, tecnica e tattica, con tante, tante e tante esercitazioni di sviluppo della manovra offensiva. Un super lavoro perché, dopo due giorni già ad alti ritmi, oggi il livello dell’allenamento è cresciuto esponenzialmente.

Oggi pomeriggio alle 18.00 si ripete.

Il più osannato dai tifosi? Ovviamente il fiammingo Kevin De Bruyne, concentratissimo sul terreno di gioco e attento a qualsiasi dettame impartito da Conte. Però, c’è da giurarci, anche lui a breve diventerà napoletano d’adozione. Per conferme chiedere a “Ciro” Mertens, uno dei calciatori che hanno fatto la storia del Napoli e come De Bruyne calciatore del Belgio.

E, considerando che lo scozzese McTominay è già diventato McFratm, adesso c’è da attendere il momento in cui anche il fuoriclasse arrivato dal Manchester City verrà ribattezzato.

Come detto tutto esaurito sulle tribune e sui prati situati all’interno del perimetro dello stadio di Carciato, ma anche con un tripudio di magliette, bandiere e sciarpe azzurre e lo store ufficiale letteralmente accerchiato dai supporters napoletani.

Sì, perché a metà mattina ha fatto la propria comparsa il presidente Aurelio De Laurentiis il vero artefice del ritiro “old – but gold – style” (e i risultati si vedono eccome: il Napoli dei due scudetti in tre anni ha mostrato una condizione fisica nettamente più performante delle avversarie) grazie alla decisione di evitare lunghe trasferte Oltreoceano e preferendo svolgere la preparazione tra i monti del Trentino.

Nello store ha incontrato i tifosi, dispensando per oltre un’ora selfie, autografi e sorrisi. Poi è uscito dall’ingresso della scuola (sotto la quale vi è la palestra usata dagli azzurri) ovvero un vero gioiellino realizzato dal Comune di Dimaro Folgarida e inaugurato lo scorso settembre.

Ieri sera il numero uno del club azzurro ha presenziato al primo degli eventi in piazza, il cinema all’aperto, che si è rivelato un autentico successo, con grandissima partecipazione sia da parte dei tifosi sia della popolazione residente a Dimaro. La rassegna “NOTTI AZZURRE: Cinema sotto le stelle” è articolata in cinque serate.

L’area eventi la sera alle 21.15 si trasformerà così in un grande cinema all’aperto dotato di un gigantesco schermo.

Il cartellone propone per stasera JURASSIC WORLD LA RINASCITA; domani 20 luglio DRAGON TRAINER; Lunedì 21 luglio ANORA e martedì 22 luglio NAPOLI – NEW YORK. Tutte le proiezioni sono ad ingresso gratuito.