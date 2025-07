TASS * «LE FORZE DI DIFESA ISRAELIANE AMPLIANO L’OPERAZIONE A GAZA, INTENSIFICANO LE AZIONI CONTRO INFRASTRUTTURE TERRORISTICHE»

16.45 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) stanno ampliando la loro operazione nella città di Gaza, secondo una dichiarazione ufficiale. A Gaza City, le truppe dell’IDF estendono l’attività operativa, effettuando attacchi diretti ad eliminare terroristi e smantellare siti di infrastrutture terroristiche nella zona. Le truppe hanno operato nell’arco dell’ultimo giorno e hanno demolito postazioni di lancio e di tiro e depositi di armi.

The Israel Defense Forces (IDF) is expanding its operation in Gaza City, according to a statement.

“In Gaza City, IDF troops extend operational activity, directing strikes to eliminate terrorists, and dismantle terror infrastructure sites in the area. The troops operated over the past day and dismantled launching and sniping posts and weapons storage facilities,” the army stated.