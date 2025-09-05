TASS (TELEGRAM) * SANZIONE A GOOGLE: «TRUMP ATTACCA L’UNIONE EUROPEA, CHIEDE STOP ALLE MULTE CONTRO LE AZIENDE AMERICANE»

23.36 - venerdì 5 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato l’Unione Europea ad abbandonare immediatamente la pratica di imporre multe alle aziende americane.

“Oltre alla mia VERITA’ pubblicata in precedenza riguardo a Google, vi prego di lasciare che questa dichiarazione serva a rappresentare che Google ha anche pagato, in passato, 13 miliardi di dollari in false richieste e accuse, per un totale di 16,5 miliardi di dollari. Ma quanto è assurdo? L’Unione Europea deve fermare questa pratica contro le aziende americane, IMMEDIATAMENTE!”, ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social.

US President Donald Trump has urged the European Union to immediately drop the practice of imposing fines on American companies.

“In addition to my previously posted TRUTH concerning Google, please let this Statement serve to represent that Google has also paid, in the past, $13 Billion Dollars in false claims and charges for a total of $16.5 Billion Dollars. How crazy is that? The European Union must stop this practice against American Companies, IMMEDIATELY!,” he wrote on his Truth Social platform.