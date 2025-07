SPP – SINDACATO POLIZIA PENITENZIARIA * CATTURA DI ANDREA CAVALLARI: DI GIACOMO, «TROPPI INTERROGATIVI ATTENDONO RISPOSTE»

15.30 - sabato 19 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cattura di Andrea Cavallari – Di Giacomo (S.PP.), troppi interrogativi attendono risposte “La cattura di Andrea Cavallari, evaso da Bologna durante un permesso premio per la laurea, dalle notizie raccolte attraverso la stampa, sta rilevando come sia forte l’organizzazione criminale nel carcere. La catena di aiuto ricevuto per pianificare nei dettagli la fuga in Spagna testimonia uno spessore criminale in grado di garantire documenti e banconote false, carta di credito, appoggio in tutta la fase di allontanamento dall’Italia”. Così il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo per il quale “è stato commesso un errore nel procedere all’arresto immediato. Una volta localizzato e sorvegliato era piuttosto utile seguire i suoi movimenti per arrivare ai complici e all’eventuale “missione” che gli era stata affidata dall’organizzazione criminale che certamente non lo ha aiutato “a scopo benefico”.

Per questo più che esprimere compiacimento, come fa il Ministro Nordio, è il caso di chiedersi cosa si potesse fare di più e meglio ai fini investigativi”. Per Di Giacomo “ci sono troppi interrogativi che attendono risposte e che ci auguriamo con l’estradizione in Italia di Cavallari possano trovare risposte soprattutto per risalire alle complicità e alle menti della fuga. È anche questo il caso, forse tra i più evidenti, che quando mettiamo in guardia sulla situazione del comando nel carcere di clan, organizzazioni e gang criminali, mettiamo in guardia l’Amministrazione Penitenziaria e lo Stato, in tutti i suoi organismi di legalità, per i problemi della sicurezza dei cittadini che vivono fuori dal carcere. Il “caso Cavallari” per noi denota il salto di qualità della criminalità presente nei penitenziari che non si limita più ad intimidire i cittadini con le telefonate e a decidere operazioni e traffici dando ordini agli uomini sui territori ma dimostra di avere piani molto avanzati per continuare la rete criminale. Per noi – dice il segretario S.PP. – le misure da mettere in campo sono decisamente più complesse rispetto all’attuale situazione che vede lo Stato soccombere perché nelle carceri comandano sempre loro”.