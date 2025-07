TASS * «TRUMP VUOLE ROMPERE L’IMPASSE SULLA CRISI UCRAINA, KARASIN VEDE UN AVVIO DI DIBATTITO PUBBLICO»

14.08 - mercoledì 16 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, con le sue recenti dichiarazioni e iniziative sulla crisi ucraina, mira a superare lo stallo e avviare un dibattito pubblico per scegliere successivamente una linea d’azione, ha dichiarato Grigory Karasin, Presidente della Commissione Affari Internazionali del Consiglio della Federazione.

“Le audaci dichiarazioni politiche di Trump, come i 50 giorni per risolvere la crisi in Ucraina, hanno acceso il dibattito mediatico.

La stragrande maggioranza dei politici e degli osservatori percepiscono l’impasse.

Suppongo che questa sia l’idea dell’attuale inquilino della Casa Bianca: stimolare un dialogo più ampio, per poi chiarire quale direzione pratica adottare come soluzione ottimale”, ha scritto Karasin su Telegram.

US President Donald Trump’s recent statements and initiatives on the Ukrainian crisis are aimed at breaking the deadlock and launching a public discussion to choose a course of action later, Chairman of the Federation Council’s International Affairs Committee Grigory Karasin said.

“Trump’s bold political statements, such as 50 days to resolve the crisis in Ukraine, have stirred up the media space.

The overwhelming majority of politicians and observers feel the impasse.

I suppose that this is the idea of the current owner of the White House – to spark broader dialogue, and then it may become clearer which vector of practical solutions is optimal,” Karasin said on Telegram.