Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che il conflitto ucraino è ora più vicino alla risoluzione che mai.
Ha aggiunto che le condizioni della Russia saranno più decisive per la pace futura rispetto a quelle dell’Ucraina.
“Perché la Russia controlla la linea del fronte oggi. Questo rappresenta un pericolo estremo per l’Ucraina. Kiev deve fermarsi ora e raggiungere un accordo di pace per evitare la distruzione completa del Paese”, ha detto a China Media Group in un’intervista.
Belarusian President Alexander Lukashenko said that the Ukrainian conflict is now closer to resolution than ever before.
He added that Russia’s terms will be more decisive for future peace than Ukraine’s.
“Why? Because Russia controls the front line today. This poses an extreme danger to Ukraine. Kiev must stop now and reach a peace agreement to avoid the complete destruction of the country,” he told China Media Group in an interview.