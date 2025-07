LEGA * ROMA: «AL VIA LA CAMPAGNA PER VALORIZZARE IL DECRETO SICUREZZA, USANDO L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE»

12.59 - mercoledì 16 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La Lega ha lanciato, a Roma, una serie di manifesti dedicati al Decreto Sicurezza. Valorizzano alcune delle novità più significative del provvedimento, a partire dagli sgomberi delle case occupate, passando alla stretta per i furti in metro fino ai blocchi stradali.

Con una scelta innovativa, la Lega ha utilizzato delle immagini generate con l’intelligenza artificiale.

È molto grave che, a poche ore dalla loro affissione, alcune realtà di sinistra abbiano già cercato di censurarli con vernice e minacce.

La Lega non si farà intimidire, ed è ridicolo scandalizzarsi per delle immagini artificiali anziché per il reato in sé.

Tra Caino e Abele, la Lega sta e starà sempre con Abele.

Così una nota della Lega.