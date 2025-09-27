TASS (TELEGRAM) * ZAKHAROVA, «LA RUSSIA HA SEMPRE SOSTENUTO L’USO PACIFICO DELLA TECNOLOGIA NUCLEARE, A DIFFERENZA DEGLI STATI UNITI»

17.53 - sabato 27 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La Russia ha sempre sostenuto l’uso pacifico della tecnologia nucleare, a differenza degli Stati Uniti, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Ha ricordato che 80 anni fa, “gli Stati Uniti d’America hanno sganciato bombe su Hiroshima e Nagasaki, cancellando letteralmente queste due città dalla faccia della Terra insieme alle loro popolazioni civili.”

///

Russia has always advocated peaceful use of nuclear technology, unlike the United States, Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova said.

She recalled that 80 years ago, “the United States of America dropped bombs on Hiroshima and Nagasaki, literally wiping these two cities off the face of the Earth along with their civilian populations.”