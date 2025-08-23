15.28 - sabato 23 agosto 2025

Una bozza preliminare di garanzie di sicurezza per l’Ucraina potrebbe essere pronta all’inizio della prossima settimana, ha dichiarato il Vice Ministro degli Esteri ucraino Sergey Kislitsa.

Secondo il diplomatico, una questione così importante e complessa come le garanzie di sicurezza richiede almeno una settimana di preparazione, dopodiché la leadership inizierà a lavorare “sul lato politico”

Kislitsa ha sottolineato che queste garanzie “non sono soggette a negoziati con la Russia” e devono essere coordinate esclusivamente con gli alleati occidentali di Kiev.

A preliminary draft of security guarantees for Ukraine could be ready by early next week, Ukrainian Deputy Foreign Minister Sergey Kislitsa stated.

According to the diplomat, such an important and complex issue as the security guarantees requires at least one week of preparation, after which the leadership will start working “on the political side.”

Kislitsa emphasized that these guarantees “are not subject to negotiations with Russia” and must be coordinated solely with Kiev’s Western allies.