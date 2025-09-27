Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

LEGA * MANOVRA: «DALLE BANCHE POSSIBILE UN CONTRIBUTO DI 5 MILIARDI DI EURO, PER SOSTENERE FAMIGLIE – ARTIGIANI -COMMERCIANTI – IMPRESE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.20 - sabato 27 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

MANOVRA, LA LEGA: DALLE BANCHE POSSIBILE CONTRIBUTO DI 5 MILIARDI

In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese.
È quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei. L’obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito.
Lo fa sapere la Lega.

 

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.