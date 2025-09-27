LEGA * MANOVRA: «DALLE BANCHE POSSIBILE UN CONTRIBUTO DI 5 MILIARDI DI EURO, PER SOSTENERE FAMIGLIE – ARTIGIANI -COMMERCIANTI – IMPRESE»

17.20 - sabato 27 settembre 2025

MANOVRA, LA LEGA: DALLE BANCHE POSSIBILE CONTRIBUTO DI 5 MILIARDI

In vista della prossima manovra, le grandi banche potranno generare un contributo di 5 miliardi di euro per sostenere famiglie, artigiani, commercianti e imprese.

È quanto calcolato dal gruppo economico della Lega, che Matteo Salvini ha consultato per formalizzare una proposta ispirata a quanto sperimentato con successo, da anni, in alcuni Paesi europei. L’obiettivo è intervenire sugli extraprofitti dei maggiori istituti di credito.

Lo fa sapere la Lega.