TASS (TELEGRAM) * VON DER LEYEN. «IL VENTESIMO PACCHETTO DI SANZIONI ANTI-RUSSE INCLUDERÀ IL DIVIETO TOTALE DI FORNIRE SERVIZI DI TRASPORTO PETROLIFERO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il ventesimo pacchetto di sanzioni anti-russe includerà il divieto totale di fornire servizi di trasporto petrolifero alla Russia, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.
L’UE inserirà inoltre nella lista nera 43 petroliere, altre 20 banche regionali russe e imporrà nuovi divieti sulle transazioni, ha osservato.
Ai paesi dell’UE sarà inoltre vietato fornire alla Russia beni vari per un valore di 360 milioni di euro all’anno, dagli articoli in gomma ai trattori.
The 20th package of anti-Russian sanctions will include the complete ban on servicing Russian oil transportation, President of the European Commission Ursula von der Leyen said.
The EU will also blacklist 43 tankers, 20 more Russian regional banks and set new bans on transactions, she noted.
EU countries will also be banned from supplying various goods to Russia amounting to 360 mln euro per year, from rubber items to tractors.