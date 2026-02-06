Popular tags:
News immediate,
non mediate!
MIT * SCIOPERO COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE: «D’INTESA CON LA FARNESINA MONITORATA LA VERTENZA AL PORTO DI MARSIGLIA»

16.20 - venerdì 6 febbraio 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con la Farnesina, sta seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della vertenza in corso presso il porto di Marsiglia e le possibili ripercussioni sui collegamenti marittimi strategici tra Italia, Francia, Corsica e Nord Africa.

Nel corso degli ultimi giorni sono stati continui i contatti con le autorità francesi, anche tramite la nostra Ambasciata a Parigi e il Consolato generale a Marsiglia.

Il MIT ha rappresentato con chiarezza le preoccupazioni del Governo italiano per le conseguenze dello sciopero sulle compagnie di navigazione e sulla continuità dei collegamenti marittimi, ritenuti essenziali non solo in chiave nazionale ma anche europea.

È stata ribadita l’attenzione dell’Italia affinché si giunga rapidamente a una soluzione che consenta il pieno ripristino delle attività portuali e che eviti qualsiasi azione discriminatoria nei confronti di singoli operatori del settore.

