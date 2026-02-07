RAI 1 * “DOMENICA IN” – 07/02 (14.00) : «OSPITI TRA MUSICA E CINEMA, SPAZIO AL FESTIVAL DI SANREMO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.27 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Pomeriggio ricco di ospiti nella nuova puntata di “Domenica In”, in onda domani, domenica 8 febbraio, dalle 14 alle 17.10 su Rai 1, condotta da Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma.

In studio arriverà Rocío Muñoz Morales che si racconterà, tra carriera e vita privata, in un’ampia intervista con Mara Venier.

Antonio Albanese e Giuseppe Battiston interverranno per presentare il film “Lavoreremo da grandi”, diretto dallo stesso Albanese, nelle sale in questi giorni.

Grande musica, con il cantante Mika che sarà in collegamento da Rouen in Francia per annunciare le nuove date del suo attesissimo tour europeo che farà tappa anche in Italia, mentre i Tiromancino si esibiranno con il singolo “Gennaio 2016”, che ha anticipato il nuovo album appena pubblicato “Quando meno me lo aspetto”.

Non mancherà uno spazio dedicato al Festival di Sanremo, con le performance di Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale, Valerio Scanu, pronti a reinterpretare alcuni dei brani più amati che sono stati protagonisti sul palco dell’Ariston.

Per l’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica in collegamento.

Enzo Miccio racconterà la storia d’ amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly che con il loro matrimonio hanno fatto sognare una generazione intera.

Infine, non mancherà il momento dedicato al divertimento con Teo Mammucari, protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”.

