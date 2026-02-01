TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «SONO CONTRARIO AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELLE NAZIONI UNITE DA NEW YORK»

22.22 - domenica 1 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere contrario al trasferimento della sede delle Nazioni Unite da New York.

“Non ritengo sia opportuno. L’ONU non lascerà New York, né gli Stati Uniti, poiché l’ONU ha un potenziale straordinario”, ha dichiarato Trump a Politico, commentando l’articolo del New York Times secondo cui alti funzionari dell’ONU hanno avvertito che l’organizzazione mondiale potrebbe essere costretta a ridimensionare le proprie attività, o addirittura a chiudere la sede di New York, a causa di problemi finanziari.

“Quando non ci sarò più per risolvere le guerre, ci penserà l’ONU”, ha affermato. “Ha un potenziale enorme. Enorme”.

Ha anche affermato di essere sicuro di poter “risolvere il problema” del mancato pagamento dei contributi all’ONU da parte di alcuni paesi “molto facilmente”.

US President Donald Trump has said that he is against relocating the United Nations headquarter from New York.

“I don’t think it’s appropriate. The U.N. is not leaving New York, and it’s not leaving the United States, because the U.N. has tremendous potential,” Trump told Politico, commenting on The New York Times’ report saying that senior UN officials warned that the world organization could be forced to scale back operations, or even close its New York headquarters, due to financial problems.

“When I’m no longer around to settle wars, the U.N. can,” he said. “It has tremendous potential. Tremendous.”

He also said that he was sure he could “solve the problem” on non-payment of UN contributions by some countries “very easily.”