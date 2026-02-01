TASS (TELEGRAM) * SIRIA: «LUNEDÌ 2 AVRÀ INIZIO UN’OPERAZIONE PER LO SCHIERAMENTO DELLE FORZE DI SICUREZZA INTERNE NELLA PROVINCIA AL-HASAKAH, POPOLATA DAI CURDI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Secondo quanto riportato dal quotidiano Al Watan, che cita una fonte del ministero dell’Interno siriano, lunedì 2 febbraio avrà inizio un’operazione per lo schieramento delle forze di sicurezza interne siriane nella provincia nord-orientale di al-Hasakah, popolata dai curdi.
Il quotidiano ricorda che l’accordo tra il governo siriano e la coalizione delle Forze democratiche siriane (SDF) guidata dai curdi prevede lo schieramento di strutture centrali di polizia nelle zone centrali delle città di Hasakah e Qamishli.
I giacimenti petroliferi di Rumeilan e al-Sweida, così come l’aeroporto di Qamishli e tutti i valichi di frontiera, passeranno sotto il controllo del governo.
///
An operation for the deployment of the Syrian internal security forces in the Kurd-populated northeastern al-Hasakah governorate will begin on Monday, February 2, the Al Watan newspaper reported, citing a source in the Syrian interior ministry.
The newspaper recalls that the agreement between the Syrian government and the Kurd-led Syrian Democratic Forces (SDF) coalition envisages the deployment of central law enforcement structures in the central parts of the cities of Hasakah and Qamishli. Oil fields in Rumeilan and al-Sweida, as well as Qamishli airport and all border crossings will come over under the government’s control.