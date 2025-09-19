Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * TRUMP, «CONVERSAZIONE CON XI JINPING, PROGRESSI SU QUESTIONI COMMERCIALI – CRISI UCRAINA – ACCORDO TIKTOK»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.39 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la sua conversazione con il leader cinese Xi Jinping è stata produttiva. Notando i progressi compiuti sulle questioni commerciali, sulla crisi ucraina e sull’accordo TikTok.

///

US President Donald Trump has said that his conversation with Chinese leader Xi Jinping was productive, noting progress on trade issues, the Ukraine crisis and the TikTok deal.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.