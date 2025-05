TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * NEW YORK TIMES: «TRUMP L’8 MAGGIO POTREBBE ANNUNCIARE UN ACCORDO COMMERCIALE CON IL REGNO UNITO»

08.07 - giovedì 8 maggio 2025

Trump potrebbe annunciare un accordo commerciale con il Regno Unito l’8 maggio – quotidiano

Questo sarà il primo accordo commerciale di Washington dopo l’imposizione di dazi doganali.

NEW YORK, 8 maggio. /TASS/. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe annunciare giovedì un accordo commerciale con il Regno Unito, ha dichiarato il New York Times, citando alcune fonti.

Questo sarà il primo accordo commerciale di Washington dopo l’imposizione di dazi doganali. I dettagli dell’accordo non sono noti. Secondo il New York Times, le parti annunceranno un accordo quadro e continueranno a lavorare sui termini definitivi dell’accordo.

Oltre a ciò, Washington è vicina ad accordi commerciali con Israele e India ed è in trattative con Vietnam, Corea del Sud e Giappone, ha osservato il quotidiano.

In precedenza, Trump aveva annunciato l’intenzione di tenere una “grande conferenza stampa” giovedì “riguardo a un importante accordo commerciale con i rappresentanti di un paese grande e molto rispettato”.

Il Financial Times ha riportato il 6 maggio che Washington e Londra potrebbero firmare un accordo per ridurre i dazi statunitensi su auto e acciaio britannici già questa settimana.

Trump may announce trade deal with UK on May 8 — newspaper

This will be Washington’s first trade deal after it imposed customs tariffs.

NEW YORK, May 8. /TASS/. US President Donald Trump is expected to announce on Thursday a trade deal with the United Kingdom, The New York Times said, citing sources.

This will be Washington’s first trade deal after it imposed customs tariffs. Details of the agreement not known. According to The New York Times, the sides will announce a framework agreement and continue working on deal’s final terms.

Apart from that, Washington is close to trade deals with Israel and India and is in talks with Vietnam, South Korea, and Japan, the newspaper noted.

Earlier in the day, Trump announced plans to hold a “big news conference” on Thursday “concerning a major trade deal with representatives of a big, and highly respected, country.”

