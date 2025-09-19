TASS (TELEGRAM) * XINHUA (AGENZIA STAMPA CINA): «LA CONVERSAZIONE TELEFONICA TRA IL PRESIDENTE XI JINPING E TRUMP È STATA COSTRUTTIVA E POSITIVA»

17.41 - venerdì 19 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

La conversazione telefonica tra il Presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo statunitense Donald Trump è stata costruttiva, pragmatica e positiva, ha riferito l’agenzia di stampa Xinhua. Secondo l’agenzia di stampa, i due leader hanno scambiato opinioni sincere sulle attuali relazioni sino-americane e sulle questioni di interesse reciproco.

///

A phone conversation between Chinese President Xi Jinping and his US counterpart Donald Trump was constructive, pragmatic and positive, the Xinhua news agency reported.

According to the media outlet, the two leaders exchanged sincere opinions on current Sino-US relations and the issues of mutual interest.