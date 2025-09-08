TASS (TELEGRAM) * «TRUMP CHIEDE AD HAMAS IL RILASCIO DEGLI OSTAGGI, PROPOSTA DI TREGUA PER 60 GIORNI A GAZA»

17.45 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Trump ha chiesto al movimento palestinese Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza e di consegnare i corpi dei prigionieri morti entro 48 ore dall’entrata in vigore dell’accordo di cessate il fuoco, ha riferito Al Hadath.

Secondo le fonti del canale, la proposta di Trump include anche “garanzie personali” che i negoziati per un cessate il fuoco permanente nell’enclave inizieranno immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’accordo.

Secondo l’iniziativa della Casa Bianca, la tregua a Gaza durerebbe 60 giorni, con l’opzione di un’estensione se le consultazioni richiedono più tempo, ha detto il rapporto.

Trump has demanded that the Palestinian Hamas movement release all Israeli hostages held in the Gaza Strip and hand over the bodies of dead prisoners within 48 hours of the ceasefire agreement taking effect, Al Hadath reported.

According to the channel’s sources, Trump’s proposal also includes “personal guarantees” that negotiations on a permanent ceasefire in the enclave will begin immediately once the agreement comes into force.

Under the White House initiative, the truce in Gaza would last for 60 days, with the option of extension if consultations require more time, the report said.