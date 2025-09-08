TASS (TELEGRAM) * RAMAPHOSA, «PER IL SUDAFRICA I BRICS LEADER DELL’ECONOMIA GLOBALE, RIFORMATORI DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI»

17.45 - lunedì 8 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Sudafrica vede i BRICS come leader dell’economia globale e riformatori del sistema di relazioni internazionali, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Cyril Ramaphosa.

“I Paesi BRICS dovrebbero svolgere un ruolo di leadership nel rafforzamento del nuovo sistema mondiale multilaterale ed essere il motore dell’economia globale”. Il Sudafrica sosterrà le iniziative dei BRICS per rafforzare le economie degli Stati membri e del Sud globale. Sosteniamo anche le riforme proposte dai membri dei BRICS per migliorare la sostenibilità del sistema multilaterale internazionale”, ha detto.

Il continente africano si trova attualmente in una fase di ripresa economica, sociale e politica, ha aggiunto Ramaphosa. “L’Africa è molto ricca, la popolazione è in crescita, il potenziale del continente è enorme e non è ancora stato sfruttato appieno. Vediamo l’Africa come il futuro epicentro del commercio mondiale”, ha detto.

///

South Africa sees BRICS as a leader of the global economy and a reformer of the system of international relations, the republic’s president Cyril Ramaphosa said.

“BRICS countries should play a leadership role in strengthening the new multilateral world system and be the engine of the global economy. South Africa will support BRICS initiatives to strengthen the economies of member states and the global South. We also support the reforms proposed by BRICS members to enhance the sustainability of the international multilateral system,” he said.

The African continent is currently in a phase of economic, social and political upswing, Ramaphosa added. “Africa is very rich, the population is growing, the potential of the continent is huge and has not yet been fully exploited. We see Africa as the future epicenter of world trade,” he said.