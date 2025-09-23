TASS (TELEGRAM) * RUBIO, «IL CONFLITTO IN UCRAINA NON SI CONCLUDERÀ CON MEZZI MILITARI, MA AL TAVOLO DEI NEGOZIATI»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
I punti chiave delle dichiarazioni del Segretario di Stato americano Marco Rubio alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione in Ucraina:
Il conflitto in Ucraina non si concluderà con mezzi militari, ma al tavolo dei negoziati.
Gli Stati Uniti continueranno a fare tutto il possibile per porre fine alla crisi in Ucraina.
La crisi in Ucraina sembra essere entrata in una nuova fase di escalation.
Trump si riserva il diritto di inasprire le sanzioni contro la Russia e di aumentare le forniture di armi all’Ucraina.
Key takeaways from statements by US Secretary of State Marco Rubio at the UN Security Council meeting on the situation in Ukraine:
The conflict in Ukraine will end not through military means, but at a negotiating table
The United States will continue to do everything they possibly can to bring the crisis in Ukraine to an end
The crisis in Ukraine appears to have entered a new phase of escalation
Trump reserves the right to tighten sanctions against Russia and increase weapons supplies to Ukraine