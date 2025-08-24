PAT * “WORLD TRANSPLANT GAMES”: FUGATTI E GOTTARDI, «ALTRO ORO MONDIALE PER STEFANO DALVAI, CRESCITA COSTANTE PER IL CORRIDORE DEL “LAGORAI TEAM”»

12.20 - domenica 24 agosto 2025

Stefano Dalvai fa il bis e sale ancora sul tetto del mondo.

A pochi giorni dalla conquista del primo posto nei 5 km di corsa su strada, l’atleta di Borgo Valsugana impegnato a Dresda nei World Transplant Games, ha fatto suo anche il titolo di campione del mondo nei 1.500 metri su pista.

Una crescita costante per il forte corridore del Trentino Lagorai Team che con la Nazionale Italiana Trapiantati è diventato campione del mondo due anni fa a Perth, in Australia e nel 2024 ha vinto i World Transplant Winter Games a Bormio ed il titolo europeo a Lisbona.

“Non ci sono parole per descrivere questo ragazzo, orgoglio di tutta la comunità trentina. E’ una storia di rinascita la sua, dopo la malattia ed il trapianto affrontati nel 2014; un percorso che lo ha portato con tenacia, passione e sacrificio ad ottenere ben quattro ori mondiali – le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e dell’assessore allo sport Mattia Gottardi – Ma l’aspetto ancora più importante è il messaggio che Stefano porta con sé, quello che non si deve mai mollare, che non è mai troppo tardi per raggiungere i propri sogni.

Un messaggio di speranza, stimolo e coraggio per tutti, in particolare per coloro che stanno combattendo la propria battaglia contro la malattia”.