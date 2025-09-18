TASS (TELEGRAM) * PUTIN, «IN RUSSIA È STATO MANTENUTO UN ALTO LIVELLO DI SVILUPPO DELL’AVIAZIONE DA COMBATTIMENTO»

15.50 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

In Russia è stato mantenuto un alto livello di sviluppo dell’aviazione da combattimento. Ha detto Vladimir Putin. Ha aggiunto che la Russia non solo soddisfa completamente le esigenze di aviazione dell’esercito, ma esporta anche prodotti di aviazione.

///

A high level of development of combat aviation has been retained in Russia, Vladimir Putin said.

He added that not only does Russia completely satisfy the army’s aviation needs but also exports aviation products.