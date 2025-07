TASS * RUBIO: «HO CHIESTO A THAILANDIA E CAMBOGIA DI FERMARE LE TENSIONI E ACCETTARE UN CESSATE IL FUOCO, GLI STATI UNITI PRONTI A FACILITARE FUTURI COLLOQUI»

19.19 - domenica 27 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha esortato con urgenza la Thailandia e la Cambogia a de-escalare immediatamente le tensioni e a concordare un cessate il fuoco, ha dichiarato il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti dopo le sue telefonate con il Ministro degli Esteri thailandese Maris Sangiampongsa e il Vice Primo Ministro e Ministro degli Esteri cambogiano Prak Sokhonn. “Il Segretario Rubio ha ribadito il desiderio del Presidente Trump di pace e l’importanza di un cessate il fuoco immediato. Gli Stati Uniti sono pronti a facilitare futuri colloqui per garantire la pace e la stabilità tra la Thailandia e la Cambogia,” si legge nella nota.

///

US Secretary of State Marco Rubio has urgent Thailand and Cambodia to immediately deescalate tensions and agree to a ceasefire, the US Department of State said after his phone calls with Thai Foreign Minister Maris Sangiampongsa and Cambodian Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Prak Sokhonn.

“Secretary Rubio reiterated President Trump’s desire for peace and the importance of an immediate ceasefire. The United States is prepared to facilitate future discussions in order to ensure peace and stability between Thailand and Cambodia,” it said

.