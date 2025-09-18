ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO AL COMANDO DELLA 82ESIMA BRIGATA, CONFRONTO SULLA SITUAZIONE MILITARE»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Al posto di comando dell’82esima Brigata d’Assalto Aereo, abbiamo discusso con i comandanti la situazione nella loro zona del fronte e le esigenze dei soldati.
Sono stati discussi i cambiamenti nell’approccio al servizio a contratto, l’acquisto di pick-up con una procedura semplificata e la protezione contro i droni in prima linea.
Apprezzo molto questo dialogo con i militari. Troveremo sicuramente delle soluzioni a tutti i problemi. Grazie per l’incontro.
Sono grato ai soldati per aver difeso l’Ucraina. Faremo sicuramente tutto il possibile per garantire ai nostri soldati il massimo supporto per svolgere i loro compiti.
///
На пункті управління 82-ї десантно-штурмової бригади обговорили з командирами ситуацію на їхній ділянці фронту та потреби воїнів.
Зміни підходів до служби за контрактом, закупівля пікапів за спрощеною процедурою, захист від дронів на передовій – усіх цих питань торкнулися.
Дуже ціную такий діалог із військовими. З усіх питань обовʼязково будуть рішення. Дякую за зустріч. Вдячний воїнам за захист України. Обовʼязково зробимо все, щоб наші воїни мали максимум підтримки для виконання завдань.