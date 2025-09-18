Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «INCONTRO AL COMANDO DELLA 82ESIMA BRIGATA, CONFRONTO SULLA SITUAZIONE MILITARE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.42 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Al posto di comando dell’82esima Brigata d’Assalto Aereo, abbiamo discusso con i comandanti la situazione nella loro zona del fronte e le esigenze dei soldati.

Sono stati discussi i cambiamenti nell’approccio al servizio a contratto, l’acquisto di pick-up con una procedura semplificata e la protezione contro i droni in prima linea.

Apprezzo molto questo dialogo con i militari. Troveremo sicuramente delle soluzioni a tutti i problemi. Grazie per l’incontro.

Sono grato ai soldati per aver difeso l’Ucraina. Faremo sicuramente tutto il possibile per garantire ai nostri soldati il massimo supporto per svolgere i loro compiti.

///

На пункті управління 82-ї десантно-штурмової бригади обговорили з командирами ситуацію на їхній ділянці фронту та потреби воїнів.

Зміни підходів до служби за контрактом, закупівля пікапів за спрощеною процедурою, захист від дронів на передовій – усіх цих питань торкнулися.

Дуже ціную такий діалог із військовими. З усіх питань обовʼязково будуть рішення. Дякую за зустріч. Вдячний воїнам за захист України. Обовʼязково зробимо все, щоб наші воїни мали максимум підтримки для виконання завдань.

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.