TASS (TELEGRAM) * PUSHKOV, «L’ASSASSINIO DI CHARLIE KIRK SAREBBE UN AVVERTIMENTO A TRUMP E AI POLITICI CONSERVATORI AMERICANI»

07.09 - giovedì 11 settembre 2025

L’assassinio dell’attivista conservatore americano Charlie Kirk è stato un avvertimento per tutti i politici americani che condividono tali opinioni, compreso il Presidente Donald Trump, ha detto un legislatore russo di alto livello.

“Questo è un chiaro messaggio a tutte le figure di spicco della vita pubblica e politica americana che hanno opinioni simili e che non hanno paura di condividerle con le persone. E il principale destinatario è probabilmente il Presidente degli Stati Uniti. È un avvertimento a Trump?” Alexey Pushkov, presidente della commissione per la politica dell’informazione del Consiglio della Federazione russa, o camera alta del Parlamento, ha scritto sul suo canale Telegram, aggiungendo che questo incidente riecheggia il tentativo di assassinio di Trump nel luglio 2024.

The assassination of American conservative activist Charlie Kirk was a warning to all American politicians who share such views, including President Donald Trump, a senior Russian lawmaker said.

“This is a clear message to all prominent figures of America’s public and political life who have similar views and who are not afraid to share them with people. And the main addressee is probably the US president. Is it a warning to Trump?” Alexey Pushkov, chairman of the information policy commission of Russia’s Federation Council, or upper house of parliament, wrote on his Telegram channel, adding that this incident echoes the assassination attempt on Trump in July 2024.