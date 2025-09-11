02.52 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev ha invitato l’amministrazione statunitense a rendersi conto che, sostenendo Kiev, sta sostenendo degli assassini.

Crimini politici e assassinii sono stati compiuti ultimamente da una varietà di feccia liberale di sinistra che sostiene la Kiev banderita. Fico, Kirk. Chi sarà il prossimo? Forse è giunto il momento che il team MAGA si renda conto che sostenendo l’Ucraina, sta sostenendo degli assassini.

