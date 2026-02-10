FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MIGRANTI, VIETRI (FDI): “SUI PAESI SICURI, IN UE VINCE LA LINEA MELONI”»

17.01 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“L’approvazione da parte del Parlamento europeo della lista dei Paesi di origine sicuri, che comprende molti degli Stati già individuati dall’Italia – come Bangladesh, Egitto e Tunisia – conferma la correttezza e la legittimità dell’azione portata avanti dal Governo Meloni”.

“E’ un riconoscimento politico importante che dimostra come alcune decisioni giudiziarie, con cui sono stati rimessi in liberta’ migranti socialmente pericolosi trattenuti nei Cpr, fossero ispirate più da valutazioni ideologiche che da ragioni di merito. In queste prime settimane dell’anno, inoltre, registriamo inoltre un sensibile calo degli sbarchi, con una riduzione del 55% rispetto al 2025”.

“Un risultato che il nostro Governo intende consolidare grazie al nuovo quadro giuridico europeo, che rafforza la tutela delle frontiere e permette di distinguere in modo sempre più netto chi ha davvero diritto alla protezione internazionale da chi tenta di utilizzare il nostro sistema di accoglienza senza averne titolo. Il cambio di approccio in Europa e’ frutto del lavoro serio e determinato dell’Italia e della leadership del Presidente Giorgia Meloni, che ha rimesso al centro il principio di legalita’ e la difesa dell’interesse nazionale”.