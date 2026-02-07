Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «STAZIONE BOLOGNA, DEBORAH BERGAMINI: “SE FOSSE PISTA ANARCHICA, COESIONE NAZIONALE SENZA DISTINGUO DA SINISTRA”»

15.25 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Stazione Bologna, Deborah Bergamini: “Se fosse pista anarchica, coesione nazionale senza distinguo da sinistra”

“Apprendiamo di tre episodi di danneggiamenti su linee ferroviarie italiane che, a quanto suggeriscono i primi rilievi, sarebbero opera dolosa di matrice anarchica.
Se ciò fosse confermato, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, ancor più perché avvenuto poche ore dopo l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

E mai come ora sarebbe necessaria la coesione dell’intero quadro politico, senza distinguo da sinistra, dalla parte dello Stato”. Lo ha detto la vicesegretaria e responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia Deborah Bergamini a margine dell’inaugurazione della sede azzurra di Massarosa in provincia di Lucca.

