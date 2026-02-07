FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «TRENI BOLOGNA. BIGNAMI (FDI): SABOTAGGIO SPIEGA RICORSO A NORME DURE. AUTORI SONO TERRORISTI DA CONDANNARE, TOGHE ROSSE PERMETTENDO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“Gravissimo quanto accaduto oggi vicino alla stazione di Bologna e di Pesaro che ha portato a pesantissimi disagi a migliaia di cittadini.
Siamo dinanzi a un sabotaggio che segue di poche ore l’inizio delle Olimpiadi e che ripropone il tema della difesa delle infrastrutture dagli attacchi di quelli che sono veri e propri terroristi.
Anzi sono propri questi eventi che spiegano il ricorso a norme più dure.
Fratelli d’Italia si augura che rapidamente sia fatta luce sulla dinamica di quanto accaduto e che i responsabili siano condannati in maniera ferma ed esemplare.
Toghe rosse permettendo…”.
Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.