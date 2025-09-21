TASS (TELEGRAM) * ORBAN, «L’OCCIDENTE NON DEVE ESSERE VISTO COME UN MODELLO DA SEGUIRE, C’È UN “MODO MIGLIORE”»

15.50 - domenica 21 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

L’Occidente non deve essere visto come un modello da seguire; c’è un “modo migliore”, ha detto il Primo Ministro ungherese Viktor Orban.

“Abbiamo bisogno di coraggio – intellettuale, politico e personale – per riconoscere che l’Occidente non è più un modello da seguire e per dimostrare che esiste un modo migliore”, ha scritto il Primo Ministro su X.

A suo avviso, “l’Unione Europea sta vacillando sull’orlo del baratro, con debiti, migrazioni, violenza e politiche fallimentari ovunque”, mentre l’Ungheria “rimane salda: senza migranti, a favore della famiglia, offrendo opportunità a chi è disposto a lavorare”.

///

The West should not be seen as a role model; there is a “better way,” Hungarian Prime Minister Viktor Orban said.

“We need courage — intellectual, political, and personal — to recognize that the West is no longer a role model to follow, and to show that there is a better way,” the prime minister wrote on X.

In his view, “the European Union is teetering on the brink, with debt, migration, violence, and failing policies everywhere,” while Hungary “stands firm: migrant-free, pro-family, providing opportunities to those willing to work.”