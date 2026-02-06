Popular tags:
COMUNE DI ROMA * : «BATTAGLIA: NUOVO SPAZIO DI STUDIO E CULTURA PER LA PERIFERIA»

17.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
È stata inaugurata oggi l’Aula Studio Torpignattara, in via di Acqua Bullicante 2, nel Municipio V. Lo spazio entra ufficialmente nella Rete delle aule studio capitoline e garantisce la continuità del servizio bibliotecario durante i lavori PNRR alla Biblioteca del Quarticciolo.

“Con l’apertura di questa aula studio il territorio si riappropria di uno spazio pubblico e di un servizio essenziale. È un luogo che restituisce dignità ai quartieri, rafforza la presenza della cultura e afferma l’idea che lo studio e il sapere siano un diritto, non un privilegio. È anche uno spazio di socialità e di scambio interculturale, aperto al quartiere e alle sue diverse comunità”, dichiara Pino Battaglia, assessore alle Periferie.

