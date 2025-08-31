TASS (TELEGRAM) * «MODI E XI, COOPERAZIONE PER IL BENESSERE DI 2,8 MILIARDI DI PERSONE»

09.39 - domenica 31 agosto 2025

New Delhi e Pechino sono impegnate a sviluppare le relazioni bilaterali a beneficio dei loro cittadini e del mondo intero, ha dichiarato il Primo Ministro indiano Narendra Modi in occasione di un incontro con il Presidente cinese Xi Jinping a margine del vertice dell’Organizzazione di Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin.

L’anno scorso a Kazan, abbiamo avuto colloqui molto produttivi che hanno stabilito una direzione positiva per le nostre relazioni. Dopo il ritiro delle truppe dal confine, si è sviluppata un’atmosfera di pace e stabilità.

Gli interessi di 2,8 miliardi di persone in entrambi i Paesi dipendono dalla nostra cooperazione. Questo aprirà la strada al benessere di tutta l’umanità. Siamo determinati a sviluppare le nostre relazioni sulla base della fiducia reciproca, del rispetto e dell’attenzione alle questioni sensibili.

Il Primo Ministro ha detto, ringraziando Xi Jinping per l’invito a visitare la Cina.

New Delhi and Beijing are committed to developing bilateral relations for the benefit of their citizens and the whole world, Indian Prime Minister Narendra Modi said at a meeting with Chinese President Xi Jinping on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit in Tianjin.

Last year in Kazan, we had very productive talks that set a positive direction for our relations. After the withdrawal of troops from the border, an atmosphere of peace and stability has developed.

The interests of 2.8 billion people in both countries depend on our cooperation. This will pave the way for the well-being of all humanity. We are determined to develop our relations on the basis of mutual trust, respect, and attention to sensitive issues.

The prime minister said, thanking Xi Jinping for the invitation to visit China.