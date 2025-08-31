TASS (TELEGRAM) * MINISTERO DIFESA:«IL BATTLEGROUP SOUTH RUSSO HA DISTRUTTO DUE OBICI UCRAINI, VICINO A KONSTANTINOVKA» (VIDEO)

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Gli operatori di droni del Battlegroup South russo hanno distrutto due obici ucraini vicino a Konstantinovka, privando le truppe ucraine della capacità di condurre operazioni di combattimento in un settore della zona di operazioni militari speciali, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo alla TASS.
“Di conseguenza, le unità d’assalto del Gruppo di Battaglia Sud sono avanzate con successo, occupando nuove posizioni”, si legge nel comunicato.
Video: Ministero della Difesa russo/TASS
///
Drone operators from Russia’s Battlegroup South destroyed two Ukrainian howitzers near Konstantinovka, depriving Ukrainian troops of the ability to conduct combat operations in a sector of the special military operation zone, the Russian Defense Ministry told TASS.
“As a result, assault units from the Battlegroup South successfully advanced forward, occupying new positions,” the statement said.
Video: Russian Defense Ministry/TASS