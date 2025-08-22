ELLY SCHLEIN (FACEBOOK) * GAZA: «MELONI ROMPE IL SILENZIO, MA NON DICE QUALI AZIONI CONCRETE INTENDE PRENDERE L’ITALIA»

09.10 - venerdì 22 agosto 2025

Meloni oggi ha rotto tardivamente il suo silenzio sull’occupazione di Gaza con parole che sembrano quelle di una opinionista.

Che la situazione sia drammatica a Gaza non serviva lei per dirlo. Quello che non dice invece è quello che ci si aspetta dalla Presidente del Consiglio: quali azioni immediate e concrete intende intraprendere il governo italiano per fermare Netanyahu e il suo piano criminale, che sta procedendo alla piena occupazione di Gaza dopo aver già massacrato 60mila palestinesi.

L’Italia interromperà gli accordi di cooperazione con il governo Israeliano che viola il diritto internazionale? È arrivata o no l’ora delle sanzioni per Netanyahu e i suoi ministri che festeggiano l’occupazione come la fine della prospettiva di due popoli e due Stati? E l’Italia, come hanno fatto tanti altri Paesi europei riconoscerà subito lo Stato di Palestina?

Meloni ci dica questo invece che fare l’analista, ha il potere e la responsabilità di farlo: mandi un segnale chiaro rispetto al posizionamento del nostro Paese negli equilibri geopolitici mondiali e nella storia, metta l’Italia dalla parte della giustizia e della legalità internazionale, senza doppi standard e doppi pesi dovuti alla sua subalternità ideologica a Netanyahu e Trump.