23.59 - lunedì 9 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che Mosca sostiene i popoli di Cuba e Venezuela e ritiene che solo loro abbiano il diritto di determinare il proprio futuro.

“Contrastare le pratiche neocoloniali di ogni tipo, dalle misure coercitive unilaterali agli interventi militari, rimane una nostra priorità assoluta.

In questo contesto, ribadiamo la nostra solidarietà ai popoli del Venezuela e di Cuba.

Siamo convinti che solo loro possano determinare il proprio futuro”, ha affermato l’alto diplomatico in un video messaggio in occasione della Giornata del Diplomatico in Russia, pubblicato sul sito web del Ministero degli Esteri.

///

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov said Moscow stands with the peoples of Cuba and Venezuela and believes they alone have the right to determine their own future.

“Countering neo-colonial practices of all kinds ranging from unilateral coercive measures to military interventions remains firmly in our focus. In this context, we reaffirm our solidarity with the peoples of Venezuela and Cuba. We are convinced that only they can determine their own future,” the top diplomat said in a video address marking Diplomat’s Day in Russia, published on the Foreign Ministry’s website.