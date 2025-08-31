TASS (TELEGRAM) * «GLI HOUTHI MINACCIANO ISRAELE, INTENSIFICHEREMO GLI ATTACCHI DOPO LA MORTE DEL PREMIER»

20.23 - domenica 31 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il leader del movimento ribelle yemenita Ansar Allah, Abdul-Malik al-Houthi, ha minacciato di intensificare l’attacco contro Israele dopo la morte del capo del governo formato dagli Houthi, il Primo Ministro Ahmed Galeb al-Rahawi, in un attacco israeliano a Sana.

“La nostra politica militare nei confronti del nemico israeliano rimane invariata. Gli attacchi missilistici, gli attacchi con i droni e il blocco marittimo saranno intensificati”, ha dichiarato il canale televisivo Al Masirah, controllato dagli Houthi.

Leader of the Yemeni Ansar Allah rebel movement Abdul-Malik al-Houthi has threatened to intensify attack on Israel after the death of the head of the Houthi-formed government, Prime Minister Ahmed Galeb al-Rahawi, in an Israeli strike on Sana.

“Our military policy toward our Israeli enemy remains unchanged. Missile strikes, drone attacks, and maritime blockade will be intensified,” the Houthi-controlled Al Masirah television channel quoted him as saying.