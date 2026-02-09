TASS (TELEGRAM) * HAKAN FIDAN: «LA TURCHIA DOVRÀ PARTECIPARE ALLA CORSA AGLI ARMAMENTI NUCLEARI, QUALORA UN PAESE DELLA REGIONE DOVESSE DOTARSI DI ARMI NUCLEARI»

23.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

La Turchia dovrà partecipare alla corsa agli armamenti nucleari qualora un Paese della regione dovesse dotarsi di armi nucleari, ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, commentando la possibilità che l’Iran disponga di tali armi.

“La questione dovrebbe essere affrontata nel contesto della situazione strategica generale. Francamente, non desideriamo assistere a cambiamenti significativi nella regione che potrebbero alterare l’attuale equilibrio di potere. I paesi che, diciamo, hanno problemi con l’Iran, inizieranno a cercare di dotarsi di armi nucleari. E, probabilmente, dovremo partecipare a questa corsa. Quindi, non credo che questo sarà molto vantaggioso per la regione,” ha dichiarato alla CNN Turk.

Alla domanda se alla Turchia piaccia l’idea di diventare una potenza nucleare, il ministro ha sorriso senza rispondere.

Turkey will have to join the nuclear arms race should anyone in the region obtain nuclear weapons, Turkish Foreign Minister Hakan Fidan said, commenting on the possibility of Iran having such weapons.

“This issue should be tackled in the context of the general strategic situation. To be frank, we don’t want to see any dramatic changes in the region, which can tilt the current balance of power. Countries, which, let’s say, have issues with Iran, will begin seeking to possess nuclear weapons. And, probably, we will have to join this race. So, I don’t think this will be very beneficial for the region,” he told CNN Turk.

When asked whether Turkey likes the idea of being a nuclear power, the minister smiled and said nothing.